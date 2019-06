Politsei otsib Karksi hooldekodust lahkunud Sergeid

Mees on umbes 170cm pikk, kõhna kehaehitusega ja kätel on tal tätoveeringud. Seljas võib tal olla tume dressipluus ja jalas tumedad püksid. Mees kasutab liikumiseks küünarkarku.

Mees oli väitnud, et läheb hooldekodu lähistele poodi, kuid poemüüja kinnitas politseile, et Sergeid pole neil päevil poes nähtud. Kuna eelnevalt oli Sergei küsinud ühelt sõbralt bussikaarti, võis ta ka Karksist kaugemale sõita. Samas selgitas politsei, et bussijuhid polevat sellisele kirjeldusele vastavat meest sõidutanud.

Hooldekodu ümbrusest on meest otsinud nii politsei kui hooldekodu töötajad. Samuti on politsei kontrollinud teadaolevad korterid ja punkrid, kus mees aega võiks veeta, ent keegi pole teda viimastel päevadel näinud.

Kel on infot Sergei asukohast, palutakse sest teatada hädaabinumbril 112.