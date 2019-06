Politsei otsib Jõhvis kadunud 58-aastast Veikkot

Politsei sai täna õhtul kella 19 paiku teate, et Veikko lahkus täna hommikul kodust ning pole sinna seni naasnud. Lähedastes tekitas see suurt muret, kuivõrd selline käitumine erineb oluliselt harjumuspärasest. Seni kogutud infole tuginedes on politseil põhjust arvata, et kõrvalise abita võib mehe elu ohtu sattuda. Telefoni tal kaasas ei ole.

Politsei käivitas Jõhvi külas otsingud, mille käigus kontrollitakse piirkonda jäävaid võserikke ja teisi kohti nii patrullide, teenistuskoera kui ka droonide toel. Samuti on läbi kontrollitud mehe sõprade ja tuttavate kaudu tema võimalikud viibimispaigad, kuid meest pole seni õnnestunud leida.

Veikko on 164cm pikk, tugeva kehaehituse, vuntside ja habemega. Teada on, et jalas on tal teksased ja tossud.

Kel on infot mehe võimalikust asukohast või on teda täna näinud, palutakse sest teada anda hädaabinumbril 112.