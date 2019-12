Politsei otsib Jõgevamaal kodust lahkunud Tairit

Naine lahkus kodust Põltsamaa vallas Kalana külast 17. detsembril ning pole seni koju naasnud. Tema telefon on välja lülitatud.

Põltsamaa vallas ja Jõgeval erinevates kohtades, kus naine tõenäoliselt aega võiks veeta, ei ole politsei teda seni leidnud. Ühe vihje kohaselt võis naine liikuda ka Tartusse.

Tairi on 164 cm pikk, jalas on tal mustad püksid ja pruunid valge servaga talvesaapad, peas must müts ning kaasas must käekott.

Kui keegi on naist viimastel päevadel näinud või teab, kus ta olla võiks, palutakse selest teada anda politseile telefonil 112.