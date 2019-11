Politsei otsib jätkuvalt Tartus kadunud 21-aastast Annikat, kelle elu ja tervis võivad olla ohus

Häirekeskusele teatasid murelikud lähedased Annika kadumisest 31. oktoobril. Annika lahkus 30. oktoobril Annelinnas oma kodust, tellis takso ning liikus sellega kella 12-ajal Tartu linnast välja Viljandi poole. Annika väljus taksost Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme maantee 18. kilomeetril Kaimi külas. Annika elu ja tervis võivad olla ohus. Politsei alustas koos vabatahtlike abiga maastikuotsinguid Annika leidmiseks.

Annika on lühikest kasvu, umbes 160cm pikk ning kõhna kehaehitusega. Annikal on seljas musta värvi jope, kaelas kootud sall, peas musta värvi kootud müts, mille vasakul küljel valge triip, jalas musta värvi püksid ja musta värvi saapad, tal on kaasas valge-musta pikitriipudega õlakott. Annika juuksed on külgedelt tumedad ja lühikesed, pealt blondid ja pikemad. Annikal on kaks huulerõngast.

Foto: PPA

Kõik, kes on näinud kirjeldustele vastavat isikut või teavad infot Annika asukoha kohta, palub politsei sellest teada anda häirekeskuse lühinumbril 112.