Politsei otsib Järvamaal mai lõpus kadunuks jäänud 48-aastast Ivarit

Politsei sai info Ivari kadumisest teisipäeval, 9. juunil, kuid on teada, et mees lahkus oma kodust maikuu lõpus teadmata suunas ega ole sinna naasnud. Ivar on ka varem kodust teadmata ajaks ära läinud. Mehel telefoni ei ole.

Politsei on praeguseks kontrollinud võimalikke kohti, kuhu mees võis suunduda, kuid paraku ei ole Ivarit leitud. Mehe isikukirjeldus on edastatud ka politseipatrullidele.

Ivar on umbes 180 cm pikk, kõhnema kehaehitusega ja kiilaspäine. Kodust lahkudes võis Ivaril seljas olla rohelist värvi kevadjope ja jalas tumedad püksid.

Politsei palub kõigil, kes on Ivarit näinud või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 5855 3809 või hädaabinumbril 112.