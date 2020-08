Politsei otsib Ida-Virumaal kadunud 26-aastat Anatolit

Anatoli on lühemat kasvu, kõhna kehaehitusega ning umbes 170 cm pikk. Tal on helepruunid lühikesed juuksed. Kodust lahkudes oli tal seljas sõjaväemustriga rohekas-pruun pusa ning jalas spordipüksid. Kodust lahkudes võttis ta kaasa küll oma mobiiltelefoni, kuid see on välja lülitatud.

Politseinikud on Anatolit otsinud nii tema kodukoha lähistelt kui ka Aidu järve piirkonnast, kus mehele aega veeta meeldib. Suheldud on ka mehe sõprade ja lähedastega, kuid paraku pole keegi mehest viimastel päevadel midagi kuulnud ega tea, kus ta viibida võiks. Otsingud jätkuvad kuniks mehe asukoht on kindlaks tehtud.

Politsei palub kõigil, kel on infot Anatoli võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112