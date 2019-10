Politsei otsib hooldekodust lahkunud 63-aastast Pjotrit

Mehel on terviseprobleeme, mille tõttu võib ta ohtu sattuda. Pjotr on ka varem korduvalt hooldekodudest lahkunud, teda on taga otsitud, leitud ja turvaliselt tagasi hooldekodusse toodud.

Pjotr on 170 cm pikk, sale ning pikkade hallide juuste ja habemega. Tal on seljas hall kampsun ja must jope, jalas rohelised püksid ja tossud. Mobiiltelefoni ta kaasa ei võtnud.

Praeguseks kogutud info põhjal on alust arvata, et mees võis suunduda Tallinna poole. Muuhulgas tegeleb politsei turvakaamerate salvestuste ülevaatusega, et infole kinnitust saada.

Kui kellelgi on infot kirjeldatud mehe võimalikust asukohast, palutakse sest teatada hädaabinumbril 112.