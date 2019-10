Politsei otsib hooldekodust lahkunud 60-aastast Aarnet

Täna sai politsei teate, et 60-aastane hooldekodu patsient läks 5. oktoobri õhtupoolikul mõneks ajaks sõbra juurde, ent tagasi hooldeasutusse enam ei tulnudki. Teiste hoolealuste sõnul on mees varasemaltki nii sõpradele külla läinud, ent on siis alati ise mõne päeva möödudes tagasi tulnud.

Hooldekodu töötajate sõnul võttis Aarne hooldekodust lahkudes mobiiltelefoni küll kaasa, kuid see on tal päevi olnud välja lülitatud. Lisaks andsid hooldustöötajad politseile teada, et Aarne tarvitab ravimeid, mida ta lahkudes kaasa ei võtnud ning milleta võib ta elu ohtu sattuda.

Praeguseks on politsei suhelnud Aarne tuttavate ja lähedastega, kes mehest paraku pikemat aega juba midagi kuulnud pole. Üle on kontrollitud nii mehe varasem elukoht kui ka teised võimalikud viibimispaigad Tartu linnas, kuid seni on teadmata, kus ja kellega ta võiks aega veeta.

Aarne on 170 cm pikk, tal on hallid lühikesed juukse ning ta liigub kepi toel. Tal olid lahkudes jalas helebeežid püksid ja peas must nokamüts. Mehe üleriiete kohta info puudub.

Kui kellelgi on infot kirjeldatud mehe võimalikust asukohast, palutakse sest teatada hädaabinumbril 112.