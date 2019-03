Politsei otsib Harjumaal kadunud 55-aastast Tarmot

Lahkudes oli tal seljas must kapuutsiga jope, jalas tumedad dressipüksid ja valged tossud. Mees on ligi 171 cm pikk, tal on lühikesed juuksed ja kiilas pealagi.

Politsei palub kõigil, kes on Tarmot kadumise järel näinud või teavad tema asukohta, helistada numbril 112.