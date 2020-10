Politsei otsib Elvas oma kodust lahkunud 13-aastast Anna-Liisat

Politseile laekus teade, et eile õhtupoolikul jooksis Elvas Nooruse tänaval oma kodust ära 13-aastane tüdruk. Lähedaste sõnul võttis tüdruk kodust lahkudes kaasa oma mobiiltelefoni ning oli veel vahetult enne keskööd sotsiaalmeedias aktiivne, kuid tänasest hommikust on tüdruku telefoni välja lülitatud ning puudub võimalus temaga kontakti saada.

Politsei kontrollis teate laekudes üle nii tüdruku võimalikud viibimispaigas Tartus kui ka Elvas, kuid neist paigust teda leida ei õnnestunud. Ka ei tea tüdruku asukohta tema sõbrad ja tuttavad. Politsei jätkab info kogumist ning patrullid kontrollivad Tartumaa erinevates piirkondades võimalikke peatumiskohti, kus otsitav tüdruk aega veeta võiks.

Anna-Liisa on varasemaltki sarnaselt kodust ära jooksnud ning siis on ta tabatud Tartus erinevates kaubanduskeskustes aega veetmast või linnatänavail uitamast. Kuivõrd tüdruk on aga rändaja loomuga, ei saa välistada ei ta võib olla liikunud ka teistesse maakondadesse.

Anna-Liisa on 167 cm pikk ning tal on pikad blondid patsis juuksed. Kodust lahkudes oli tal seljas tumeroheline jakk ja mustad valge triibuga püksid.

Kui keegi on Anna-Liisat näinud või omab infot tema viibimiskohast, palutakse sellest teada anda politseile telefonil 112.