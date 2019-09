Politsei otsib Danske panga Eesti filiaali endist juhti Aivar Rehet

Aivar Rehe lahkus täna hommikul kella kümne ajal Pirital-Kloostrimetsas lahkuvast kodust ning lähedastel puudub teadmine tema praeguse asukoha kohta.

Mees on 180 cm pikk, tal on hallisegused lühikesed juuksed. Rehel võib seljas olla must dressipluus ning jalas mustad dressipüksid (kirjaga Collistar) ja mustad valge tallaga tossud.

Politsei palub kõigil, kes on meest näinud või kellel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 112.

Politsei pressiesindaja Kristjan Lukk ütles Delfile, et neil puudub info, et Rehe elu võiks ohus olla. Rehe lähedased pöördusid politsei poole, et tema asukoht välja selgitada.

Aivar Rehe on Eesti pangandustegelane. Ta juhtis kümmekond aastat (sellest kuni 2012 Sampo panga tegevjuhina) Danske Banki Eesti haru ajal, mil pangas toimus ulatuslik rahapesu. Läbi Danske Banki Eesti filiaali liikus aastatel 2007-2015 200 miljardit eurot kahtlast päritolu raha.

Rehe jäi skandaali osas kidakeelseks, kuid ütles Ärilehele 2017. aastal, et Danske Eesti filiaalis olid juurutatud seadusest tulenevad rahapesuvastased protseduurid, mis vastasid rahvusvahelistele standarditele.

2018. aastal algatas riigiprokurör Danske Eesti filiaali osas kriminaaluurimise. Keskkriminaalpolitsei pidas aasta lõpus kinni kümme endist Eesti haru töötajat. Rehele kahtlustust ei esitatud.

Varemalt on Rehe töötanud Eesti Hoiupanga ning Hansapanga juhatuses, olnud Eesti maksu- ja tolliameti peadirektor (2004–2006) ja Sampo Panga, hilisema Danske Banki Eesti haru juhatuse esimees ja Eesti Pangaliidu juhatuse esimees.