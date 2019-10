Politsei otsib 47-aastast Ringot

Mees on umbes 180 sentimeetrit pikk, täidlase kehaehitusega ja kiilakas. Seljas võib tal olla must sulejope, jalas mustad dressipüksid, villased sokid ning plätud ja peas beež või must müts.

Mees pidi 14. oktoobril minema Tallinnasse. Lähedased said Ringoga viimati samal päeval ühendust ja siis väitis ta, et viibib Õismäel tuttava juures, keda lähedased ei tea ja keda neil ega politseil pole õnnestunud tuvastada.

Politsei ja lähedased on kontrollinud Ringo võimalikke viibimispaiku, üritanud temaga korduvalt kontakti saada, kuid seni pole meest leida õnnestunud.

Palume kõigil, kel on infot Ringo viibimispaiga kohta, sellest teada anda telefonil 5019855, e-posti teel Vello.vichterpal@politsei.ee või hädaabinumbril 112