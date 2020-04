Politsei otsib 24-aastast Kristjanit, kes võib liikuda Tartus

Kristjan lahkus Võru linnas kodust esmaspäeval, 6. aprillil ning tema asukoht on seni teadmata. Kogutud infole tuginedes võib ta praegusel ajal liikuda Tartu kandis, kuid välistada ei saa ka teisi piirkondi.

Politsei jätkab info kogumist ning patrullid kontrollivad erinevates piirkondades võimalikke peatumiskohti, kus otsitav mees viibida võiks.

Kristjanil on seljas roheline jope ning enamasti on tal jope kapuuts peas. Jalas on tal mustad dressipüksid ja mustad spordijalatsid. Kaasas kannab seljakotti, mis on musta ja valget värvi.

Kui keegi on Kristjanit neil päevil näinud, palutakse sest teada anda politseile telefonil 112.