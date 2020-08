Politsei otsib 17-aastast Miat

Teada on, et tüdruku pidanuks 30. juuli õhtul kella 19 paiku jõudma Tapa erikooli, kuid sinna ta ei jõudnud ning kodustel ega kooli personalil pole teadmist, kuhu ta minna võis.

Tüdruk on ka varem korduvalt omavoliliselt lahkunud nii, et lähedastel puudub teadmine, kus ta aega veedab. Nendel kordadel on ta tavaliselt leitud Tartu linnast aega veetmas ning siis on politsei ta tagasi koduste juurde või erikooli viinud.

Mia võib liikuda kas Tartus või selle lähiümbruses, kuid välistatud ei ole ka teised piirkonnad. Kodust lahkudes oli Mial seljas tumedat värvi riided. Neiu on keskmise kehaehitusega ja umbes 165 cm pikk. Tal on tumedad juuksed. Telefoni neiu kodust lahkudes kaasa ei võtnud, kuid sest hoolimata kasutab ta küllalt aktiivselt kodust eemaloleku ajal sotsiaalmeediat ning on olnud suhtluses oma sõbrannadega.

Kui kellelgi on infot Mia võimalikust asukohast, palutakse sellest teada anda politseile telefonil 112.