Politsei otsib 16-aastast Evelinat

Tüdruk istus tol päeval Narvas bussi peale, kuid Tartusse jõudes helistas lähedastele ja ütles, et kooli tagasi ei lähe.

Ka veel eile teatas neiu lähedastele, et on küll Tartus, kuid oma täpsemat asukohta ta ei öelnud ning õppekeskusesse minna ei soovinud.

Et koolikohustust kandev neiu saaks tagasi õppetööle suunatud, on politsei jaganud tema foto patrullidele, kontrollinud üle mitmeid kohti, kus ta aega veeta võiks, ning palub muuhulgas ka avalikkuse kaasabi. Kui keegi on Evelinat viimastel päevadel kuskil liikumas näinud, palutakse sellest teada anda numbril 112.