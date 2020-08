Politsei otsib 15-aastast Dianat ja 16-aastast Evelinat

15-aastane Diana pidanuks 15. augustil naasma kodukülastuselt Tartumaa Maarjamaa hariduskolleegiumi, kuid sinna ta seni jõudnud pole. Lähedaste sõnul läks tüdruk tol päeval Narva linnast bussile ja pidi sõitma Tartusse, kuhu talle koolipersonal vastu tuli. Paraku tüdrukut aga Narvast saabunud bussi peale ei olnud. Viimase info kohaselt võis Diana hoopis liikuda Tallinna, kus teda väidetavasti 17. augustil ka nähtud oli.

Diana on umbes 170 cm pikk ning tal on heledad õlgadeni juuksed. Kodust lahkudes olid tal jalas heledad teksad ja mustad Nike tossud. Seljas kandis musta-valge triibulist džemprit, peal halli nahktagi ning enesega kaasas halli seljakotti.

Samuti otsib politsei 16-aastast Evelinat, kes pidanuks kodukülastuselt 16. augustil naasma Maarjamaa hariduskolleegiumi, kuid sinna ta tänaseni jõudnud pole. Tüdruk istus tol päeval Narvas bussi peale, kuid Tartusse jõudes helistas lähedastele ja ütles, et kooli tagasi ei lähe. Ka veel eile teatas neiu lähedastele, et on küll Tartus, kuid oma täpsemat asukohta ta ei öelnud ning õppekeskusesse minna ei soovinud.

Et koolikohustust kandvad noored neiud saaks tagasi õppetööle suunatud, on politsei jaganud nende fotod patrullidele, kontrollinud üle mitmeid kohti, kus nad aega veeta võiks, ning palub muuhulgas ka avalikkuse kaasabi. Kui keegi on Dianat või Evelinat viimastel päevadel kuskil liikumas näinud, palutakse sellest teada anda numbril 112.