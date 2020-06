Politsei on täna liiklusest kõrvaldanud üle poolesaja joobes juhi

Möödunud ööpäeval tabati Eesti teedel ja tänavatel 27 alkoholi tarvitanud autojuhti, mis on jaanilaupäeva kohta tavapärasest väiksem arv. Täna päeval kasvasid aga märgatavalt nii inimestelt laekunud vihjed joobekahtlusega juhtide kohta. Samuti kasvas patrullide poolt tabatud joobes juhtide arv.

PPA operatiivjuht Tago Trei sõnas, et hommikul kella kuuest tänase õhtuni on politsei saanud inimestelt üle Eesti ligi 40 vihjet joobekahtlusega autojuhtide kohta. "Näha on, et liiklusturvalisus on kõige paremas mõttes inimeste jaoks oluline teema, sest igaüks tahab, et ei tema ega teised liikluses ühegi ohtliku juhi pärast kannatama peaks," märkis ta.

Trei lisas, et politseioperatsioonide, patrullimise käigus tehtud pisteliste kontrollide ja inimestelt laekunud vihjete kontrollimise tulemusel on politsei seni päeva vältel tabanud üle poolesaja alkoholi tarvitanud autojuhi. Neist Ida-Eestis 17, Lääne-Eestis 11, Lõuna-Eestis 18 ning Põhja-Eestis 11 alkoholi tarvitanud juhti.

"Jaanilaupäev möödus küll võrdlemisi rahulikult, kuid elu peab minema edasi ka pärast jaanipäeva, mistõttu loodame jätkuvalt inimeste endi vastutustundlikule käitumisele. Politsei on suurendatud jõududega vähemasti nädala lõpuni väljas, et jaanipühade ajal liiklust rahustada ja ohtlikke juhte liiklemast takistada. Kui keegi märkab sõitmas mõnd ohtlikke manöövreid tegevat autojuhti, andke sest kindlasti hädaabinumbril 112 teada," kutsus operatiivjuht koostööle.