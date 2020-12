Politsei murrab müüdi: inimene ei pea 24 tundi kadunud olema, et teda otsima hakataks

Nagu pealkirjastki lugeda võib, on tegemist müüdiga, sest vastupidiselt seriaalides kujutatule on kadunud inimese otsingutel just kõige olulisem faktor aeg.

Lääne-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlaine selgitab, et seetõttu hakatakse igakadunud inimest otsima hetkest, mil politseile laekub teade kadumisest.

Üheks heaks näiteks on artikli päises olevalt pildilt nähtuv, mis oli kulminatsiooniks kaubamajas kadunuks jäänud lapse juhtumiga mullu sügisel.