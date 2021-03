Politsei maskikähmlusest kaubanduskeskuses: arusaamatusi ei tohi lahendada konfliktiga

PPA strateegilise staabi planeerimisgrupi juhi Urmet Tambre sõnul pidi politsei ostukeskustesse turvameestele appi minema.

"Osal juhtudel tuli politseil olla toetavaks jõuks turvameestele ning selgitada keskuse ukse taga olevale maskita inimesele, et ostukeskusel on õigus kehtestada vastav eeskiri, mille eiramisel on õigus inimest keskusse mitte lubada. Teisel juhul aitasime turvameestel lahendada klientidega tekkinud erimeelsusi," rääkis Tambre.

"Ükskõik milliseid arusaamatusi ei tohi lahendada konfliktiga ning selle füüsiliseks muutumisel alustab politsei kohest menetlust," viitas ta eile Rocca al Mare kaubanduskeskuses toimunud rüselusele, kus klient ei soovinud poodi sisenedes kanda maski või näokatet ning sattus turvameestega konflikti.

"Maski kandmine on väike žest, millega toetada meie kõigi liikumist tavapärase elu juurde, nii et palun hoiame üksteist!" kutsus Tambre üles.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!