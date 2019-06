Politsei leidis Pärnus linnas uitamas kaks omanikuta poni

"Politseinikud asusid välja selgitama, kes on loomakeste peremees, et nad tagasi koju toimetada. Paraku neil keset ööd loomade omanikku leida ei õnnestunud. Et just neil päevil linnas hansapäevad vältavad, uurisid politseinikud, kas ehk võiks sealne loomaküla ponid kuni omaniku tuvastamiseni enda hoole alla võtta," vahendab prefektuur.

Õnneks oligi loomaküla valmis politseinike aitama.

Kuna politseinikud olid mõlemad loomasõbrad ning ponid usaldava iseloomuga, õnnestus loomadele külge sisuda nööd ning siis jalutataigi läbi linna ööbimispaika.

Lugu lõppes õnnelikult - nimelt andis kadunud ponidest teada hommikul nende omanik ning ponid toimetati tagasi koju.