Politsei korraldas hommikul Harjumaal suure puhumisreidi

Juhtide kainust kontrolliti näiteks Viljandi maanteel, kus ligi 1300st kontrollitud juhist oli alkoholi tarvitanud viis. Lääne-Harju vallas tehtud puhumisreididel tabati ainult üks, Kesklinna piirkonnas neli alkoholi tarvitanud juhti.

"Puhumisreidides esmaspäeva hommikul pole midagi eriskummalist, see on meie tavapärane praktika," sõnas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht Varmo Rein. "Kuna eelmisel nädalal oli paljudel ka palgapäev, näitab varasem kogemus, et just sellele järgnenud päevadel istub rooli tavapärasest rohkem joobes juhte."

Politseinik ütles, et tänased tulemused olid pigem väikesed, kuid ka üks joobes juht liikluses on liiga palju. "Iseäranis saabuvate pühadega paneme inimestele südamele, et kõik pühadeks elusa ja tervena soovitud sihtpunkti jõuaksid, ei tohi ise ega ka teistel lasta alkoholijoobes autorooli istuda."