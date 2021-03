Politsei kaebab Aivar Mäe 400-eurose trahvi tühistamise edasi

Harju maakohus tühistas veebruari rahvusooper Estonia endisele juhile Aivar Mäele seksuaalse ahistamise eest politsei poolt määratud 400-eurose väärteotrahvi.

Politsei väärteo menetluses kirjeldati, et Mäe pani toime kehalise seksuaalse iseloomuga teod ühe kannatanu vastu vähemalt neljal korral. Väärteoasjas tehtud otsusega karistati Mäed rahatrahviga 400 eurot.

Politsei- ja piirivalveameti kesklinna jaoskonna menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko kinnitas, et PPA kaebab Harju maakohtu otsuse edasi riigikohtusse. PPA ei soovinud selgitada, miks nad otsustasid selle edasi kaevata. PPA esindaja lisas vaid, et täpsemaid kommentaare saab jagada siis, kui on selgunud riigikohtu seisukoht.

Möödunud suvel tulid mitu Estonia töötajat Eesti Ekspressi vahendusel avalikkuse ette väitega, et Mäe on neid alandanud ja seksuaalselt ahistanud. Augusti lõpus astus Mäe tagasi ning sai üle 44 000 euro hüvitist.