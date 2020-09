Politsei hoiatab: vargad on Harjumaal sihikule võtnud BMWd

Politsei kutsub inimesi üles oma vara kaitsma ning teavitama kahtlasest tegevusest, helistades hädaabinumbril 112.

Vargad on uuemaid BMW sõidukeid rüüstanud nii Pirita, Nõmme, Tabasalu kui ka Muraste piirkonnas. Seni on varaste saagiks langenud 2015. aasta ja uuemate seeriate BMW sõidukite erinevad elektroonikaseadmed, näiteks auto navigatsioonisüsteemid ja muusikakeskused. Samuti on varastatud auto muid osi, näiteks roole ja autotulesid.

"Sihikule on võetud Harjumaa rahulikes rajoonides elavate inimeste BMWd, kuid ka kõikidel teistel autoomanikel tuleb mõelda, kuidas enda autosid hoitakse ning teha kõik selle nimel, et vargusi ennetada," sõnas Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Hannes Kelt.

"Autost lahkudes tuleb lukustada uksed, hoida võtmed kindlas kohas ning võimalusel parkida sõiduk töökorras kaamera lähedusse," ütles Kelt ja lisas, et julgustab inimesi märkama ja teavitama politseid kahtlasest liikumisest või tegevusest oma kodupiirkonnas.

Nõuanded oma vara kaitseks:

• Teavita politseid piirkonnas liikuvatest kahtlastest autodest.

• Pargi sõiduk lukustatud garaaži või aeda.

• Abiks on auto juures olevad kaamerad ja valgustus. NB! Kontrolli, et kodu juurde paigutatud valvesüsteem oleks ka töökorras.

• Autost lahkudes võta kaasa väärtuslikud ja isiklikud esemed.

• Autost lahkudes kontrolli alati, kas oled lukustanud kõik uksed ja pagasiruumi ning sulgenud aknad ja katuseluugi.

• Hoia võtmeid toas kindlas kohas, näiteks metallist või fooliumiga vooderdatud karbis. Ära hoia võtmeid välisukse ega akende läheduses.

• Kasuta GPS jälgijat, mis suurendab sõiduki hilisemat leidmise võimalust.

• Märgates enda elukoha lähistel kahtlast liikumist või tegevust nii päevasel kui öisel ajal, anna sellest koheselt teada politseile helistades numbrile 112.