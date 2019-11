Politsei hoiatab torusiilipommide eest: eile visati üks Tartumaa korrusmaja rõdule

Prefektuur edastas, et pommidega "mängitakse" nii koolimajade, mänguväljakute, ehitusplatside, parkide ning parklate juures. Eile laekus prefektuurile teade säärase pommi viskamisest ühele Tartumaa korrusmaja rõdule, õnneks jäid inimesed ning aknaklaasid terveks.

"See ei muuda aga asjaolu, et noorukid jätsid lõbujanus tähelepanuta, kui tõsist kahju selline tegevus võib kaasa tuua ning pealekauba on nad nüüd politsei huviorbiidis," seisis postituses.

Mõnikord visatakse torusiilipomm mänguväljakule, mis hiljem laste käsi söövitab. Foto: Madis Veltman

Politsei manitseb lapsevanemaid tähelepanelikkusele, seda eriti siis, kui kodust kaob kodukeemia ning foolium. "Kaupmehed, püüdke enam tähelepanu pöörata, kui nooruk soovib soetada ohtlikku kodukeemiat," lisas prefektuur.

Kõige kurvema stsenaariumi kohaselt võib torusiilipomm lõppeda kellegi nägemise kaotamisega, põletushaavade või jäseme amputeerimisega, kuna pommi ohuala on ligi 25 meetrit. Lisaks võib keemia söövitada nahka.