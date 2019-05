Politsei hoiatab aktiivsete autovarguste eest

Nädal tagasi varastati Harjumaalt Toyota RAV4 ja Audi ning eile varastati Tartumaalt Toyota Land Cruiser. Varastatud Toyota tabati ühes juhiga Lätis, teiste kuritegude üksikasju on politsei veel selgitamas.

„Selliste kallimate sõidukite vargused on üldjuhul seotud piiriülese tegevusega ning politsei on teinud järjepidevat tööd, et heidutada naaberriikidest pärit profivargaid,“ sõnas Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Meelis Saarepuu. Eelkõige eelistavad vargad sõidukeid, mis on võtmevaba autoluku süsteemiga. Pikendades spetsiaalsete seadmetega autovõtme signaali, saadakse sõiduk kiiresti oma valdusesse ning sõidetakse minema.

„Hinnalisematele sõidukitele tuleks võimalusel paigaldada täiendavaid turvasüsteeme, mis raskendaksid varguse toimepanemist. Samuti tuleks võimalusel sõiduk parkida valgustatud ja kaamera vaatevälja jäävasse kohta,“ soovitas politseijuht. Ta lisas, et lihtsaim viis oma elektrooniliselt käivitatavat autot varguse eest kaitsta on võtmete hoidmine metallkarbis või ka fooliumis, mis takistab autovõtme signaali pikendamist.

Et iga kurjategija võib käituda ettearvamatult ja olla ohtlik, tuleks sõidukivargusele viitavat kahtlast tegevust märgates kohe helistada 112 ning võimalusel ise mitte sekkuda. Politseile on oluline ka iga muu infokild, mis aitaks autovargusi ära hoida ja vargad tabada. Näiteks, kui näete võõraid kodukandis piilumas aedadesse või autodesse, tasub sellestki politseile teada anda.