Politsei: ekspertiis näitas, et reidi käigus kontrollitud Eesti kanepipoed rikuvad seadust

"Võetud proovide tulemused näitasid, et kauplejad ei olnud kindlaks teinud, et nende müüdavad tooted ei sisalda üle piirmäära narkootilist ainet THC-d," ütles Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegevuse talituse juht Rait Pikaro. Lubatud piir THC-d tööstuslikust kanepist tehtud toodetes on 0,2%.

Rait Pikaro tõi näiteks, et suveniiri pähe müüdavad kanepiõisikud ei ole seaduse mõttega kooskõlas. "Me tegeleme sellega, et regulatsioonid oleksid täpsed ning oleks selge, missugustel tingimustel tööstuslikku kanepit käidelda tohib."

Talituse juht lisas, et üle interneti tundmatutelt müüjatelt toodete hankimine usus, et tagatakse Eestis kehtivad nõuded, ei pea tavaliselt paika isegi, kui internetimüüja lubab sertifikaaditaoliste kinnituskirjadega toodete õiguspärasust.

"Kui välismaalt tooteid tellida, siis tuleb juba igal inimesel eelnevalt kindlalt veenduda selles, et iga toode, mis Eestisse tuuakse või tellitakse, oleks seaduslik," sõnas Pikaro. "Selline olukord, et täpselt teadmata koostisega aine või toode tellitakse Eestisse ja asutakse siin testima selle seaduslikkust, ei ole lubatav. Politsei kontrollib kauba õigsust rikkumise kahtluse korral, kuid politseid ei saa kasutada kauba testijana."

Pikaro sõnul alustatakse menetlusi ka edaspidi, kui Eesti Kohtuekspertiisi Instituudist (EKEI) laekub uuringu vastus, et prooviks esitatud aine ületas lubatud piirmäära.

Ühest kauplusest võetud 35 toote proovidest 25 olid üle lubatud piirmäära – kõige kõrgem THC sisaldus ühes tootes oli 1,3% ning kõige madalam 0,26%. Teisest kauplusest võetud vedeliku kujul olevatest toodetest võetud proovid näitasid, et THC sisaldus oli neis 0,48-3%. Ülejäänud nelja kaupluse toodangust võetud proovide rikkumised olid vahemikus 0,41-1%.