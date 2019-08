Politsei ei alusta Keskerakonna kontoris toimunud peo osas menetlust

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi sõnul on Hiie parteile tunnistanud, et alkoholi kontoriruumides tarbiti, kuid narkootikume mitte. „Senimaani ei ole ma näinud mingit tõestust, et peale alkoholi seal midagi muud ka tarvitati. Mina seal kohal ei olnud, seega ei saa ma kinnitada ei üht ega teist,” ütles Hanimägi Eesti Päevalehele. „Andres ütles meile, et mingisugust kokaiiniasja ei teinud ta seal kindlasti ja mingit ebaseaduslikku tegevust ei pannud ta samuti tähele,” rääkis ta.

