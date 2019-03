Politsei ei alusta Jaak Madisoni Reformierakonna valimispeo rüseluse osas kriminaalmenetlust

Tallinna kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit ütles Delfile, et videost on näha, kuidas endise teater NO99 hoones asuva baari ääres kasvas arusaamatus kahe mehe vahel kiiresti rüseluseks, sealjuures leidis politsei turvakaamerast nähtu põhjal, et Madison ei puudutanud füüsiliselt esimesena rüseluses osalenud baaritöötajat.

Vahejuhtumi käigus sai kannatada Madisoni mantel. Videot vaadates on Saarniidu sõnul näha, et mantli kahjustamine ei olnud tahtlik, vaid see juhtus rüseluse lahutamise käigus.

Jaak Madisoni mantli kahjustamise osas lõpliku otsuse väärteomenetluse alustamise osas võtab politsei vastu seaduses ettenähtud 15 päeva jooksul. Politsei kutsus välja Madison ise.

Vahejuhtum Jaak Madisoniga leidis aset pärast Reformierakonna valimispeo lõppu. Väidetavalt ei lahkunud Madison vaatamate teenindajate korduvatele palvetele suletud kohvikust.