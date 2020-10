Politsei eest põgeneda üritanud juhiloata 19-aastane roolijoodik pandi pea neljaks nädalaks trellide taha

24. oktoobril kella 18.30 paiku märkas politseipatrull Narvas Tallinna maanteel suure kaubanduskeskuse lähistel ebakindla sõidustiiliga sõiduautot Renault. 26. oktoobril määras Viru Maakohus autot juhtinud joobes ja juhtimisõiguseta noormehele 24 arestipäeva.

Politseinikud otsustasid eelmise laupäeva õhtul Narva kesklinnas ebakindlalt liikunud sõiduauto Renault roolis olnud inimest kontrollida ja andsid juhile peatumismärguande. Sõidukijuht küll peatus Hariduse tänaval, kuid noormees otsustas põgeneda. Juht saadi aga kohe kätte ja toimetati jaoskonda. Tuvastati, et politseile juba varasemalt tuttav juhtimisõiguseta noormees on alkoholi tarvitanud, ja alustati väärteomenetlus.

26. oktoobril toimunud kohtuistungil ütles 19-aastane noormees vabanduseks, et teda palus sõidukit juhtima samuti joobes inimene, kes ei soovinud ise keelatud seisundis liiklusesse minna.

„Narva on suuruselt Eesti kolmas linn ja sel kellaajal on linnas tihe liiklus, seega oli väga suur oht nii temale kui ka kaassõitjale ning teistele liiklejatel,“ ütles Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin.

Narolin toonitas, et noormeest on juba varem sama teo ehk joobes ja juhtimisõiguseta autojuhtimise eest karistatud. „Toona sai ta karistuseks trahvi, mis on praeguseni tasumata, ja näeme, et selline karistus pole soovitud mõju avaldanud,“ rääkis politseinik. „Sellepärast taotlesin kohtus arestipäevi.“

Politseinik lisas, et antud juhtumis peab vastust kandma ka auto valdaja, kes andis sõiduki üle inimesele, kellel polnud mingit õigust roolis olla, ning selle inimeste suhtes kaalutakse samuti menetluse alustamist.

„Sellised lõbusõidud võivad lõppeda väga traagiliselt. Selleks, et ohtlikke juhte teelt kõrvaldada, teevad politseinikud iga päev tööd, ja me täname ka kõiki inimesi, kes politseile ohtlikest juhtidest märku annavad,“ lisas Narolin.

Politseinikud on tänavu juhtimiselt kõrvaldanud üle Eesti pea 5700 joobes roolikeerajat. Joobes juhtide põhjustatud liiklusõnnetustes on sel aastal hukkunud kümme ja vigastada saanud 125 inimest.