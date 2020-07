POLITSEI ANALÜÜSIB | Poole aastaga juba 29 liiklussurma. Mis on Eesti liikluskultuuriga valesti?

Tänavu on Eesti teedel olnud ligi 600 liiklusõnnetust. Põhjuseid on mitmeid: kihutamine, hooletud möödasõidud, purjuspäi juhtimine... Poole aastaga on eri põhjustel liikluses elu jätnud 29 inimest ja politsei sõnul on seda juba liiga palju.