Politsei alustas pakistanlase rünnaku uurimist avaliku korra rikkumise paragrahvi alusel

"Politsei alustas eile avalikuks tulnud video põhjal menetlust ning tuvastas agressiivselt käitunud 43-aastase mehe isiku ja võimaliku asukoha. Võtsime ütlused kannatanult ning temaga koos viibinud inimeselt," ütles Lääne-Harju jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi Delfile.

Praegu on menetlust alustatud karistusseadustiku paragrahvi 262 alusel, mis käsitleb avaliku korra rikkumist.

Politsei rõhutab, et ohtu tundes tuleks sellest alati hädaabinumbril 112 teada anda. Neil, kes nägid kirjeldatud sündmust pealt, palutakse võtta ühendust Jaanika Sooga (jaanika.soo@politsei.ee, 612 5608).

Rassistlik rünnak Õismäel

Eile kella 16 paiku ründas EKRE logoga särki kandev meesterahvas Tallinnas verbaalselt ja füüsiliselt Pakistanist pärit meest, kes oli autoga tänaval peatunud.

"Sõitsin Õismäe teele, et oma sõber koju viia ja see mees tuli mu auto ette seisma ja ei tahtnud sealt ära liikuda," rääkis Pakistanist pärit Ažhar Delfile.

Esialgu arvas ta, et võõras mees ei näinud lihtsalt autot ja otsustas siis veidi oodata. "Siis ta hakkas karjuma ja autot peksma. Ma ei saanud täpselt aru, mis toimub. Arvasin, et tegu on mingi eksitusega," ütles Ažhar.

Kuna viis aastat Eestis elanud Ažhar valdab ka eesti keelt, tuvastas ta ühel hetkel särgil oleva kirja ja sai ka aru, mida mees räuskab. "Mine koju, see on Eesti," oli karjunud meesterahvas, kel särgil kirjas "Nats EKREt igasse päeva".

Seejärel võttis Ažhar telefoni ja hakkas filmima. Videos nähtub Hitleri-tervitusele sarnanev kehakeel ja on kuulda kõva räuskamist. Samuti on salvestisele jäänud, kuidas ärritunud sinise särgiga meesterahvas filmijat lööb.