Politsei alustas Haapsalus kassi hukanud mehe suhtes kriminaalmenetlust

Pärast videos nähtava mehe ülekuulamist eile, alustas politsei täna kriminaalmenetlust juhtumis, mille kohta tegi Eesti loomakaitseliit 14. juulil avalduse.

Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin sõnas, et avalduse saamisel otsustas politsei prokuratuuriga nõu pidades alustada väärteomenetlust ning kuulas eile üle teo toimepanija. „Videost oli selgelt näha, et tegemist on looma hukkamise ehk tema suhtes lubamatu teoga. Pärast mehe ülekuulamist pidasime veelkord prokuröriga nõu ning otsustasime, et põhjendatud on selle juhtumi lahendamine kriminaalmenetluses,“ ütles Taratuhin.

Ringkonnaprokurör Indrek Kalda sõnul on alustuseks kõige olulisem rõhutada, et kui looma pidamine käib inimesele üle jõu, on humaansemaid võimalusi olukorra lahendamiseks. „Sellise mure korral saab looma viia varjupaika. Kui aga looma elu tuleb lõpetada tervislikel põhjustel, tuleb ta viia veterinaari juurde, kes saab seda teha looma jaoks võimalikult valutult,“ ütles prokurör.

Seadusandja tahte järgi on looma hukkamine väärtegu, ent kriminaalkorras on karistatav looma julm kohtlemine. „Peale kassi tapnud mehe ülekuulamist oleme seisukohal, et tema soov oli looma elu lõpetamine ja ta tegi seda julmal viisil, mis põhjustas loomale suuri kannatusi,“ selgitas Kalda.

Juhtunu suhtes alustatud väärteomenetlus täna lõpetati. Alustatud kriminaalmenetlust viib läbi Lääne prefektuur ja juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.

Facebookis Loomapääste grupis ja grupi asutaja Heiki Valneri blogis levib lugu, kuidas aprillis hukkas Haapsalus elav eakas mees uputamise ja haamriga löömise läbi oma kassi. Tapmisprotsessi on jäädvustanud videosse naaber, kes selle Loomapääste grupile saatis.