Poiss ähvardas Tartu mänguplatsil teist last taskunoaga

Eile õhtul veidi enne kella seitset teatas tähelepanelik linlane häirekeskusele, et Tartus Vanemuise tänava mänguplatsil ähvardas üks poiss taskunoaga teist, edastas Tartu noorsoopolitseinik Veronika Kivilaid.

Juhtunust operatiivtöötajaid teavitanud inimene sekkus ise noorte tegevusse ning pidas taskunoaga vehkinud poisi kinni ning andis üle kohale saabunud politseinikele. Õnneks keegi vahejuhtumis viga ei saanud.

"Politsei vestles mõlema poisiga, võttis noa ära ning andis seejärel lapsed üle vanematele," teatas Kivilaid. Juhtunu üksikasjade selgitamisega ja noorte vahelise tüli lahendamisega tegeleb edasi nooroopolitsei.

Eile vahejuhtum on noorsoopolitseiniku hinnangul pigem erandlik ning taolisi vahejuhtumeid laste vahel sageli siiski ette ei tule. "Ka ei joonistu see konkreetne mänguväljak kuidagi teravamalt teiste Tartu linna omade seast välja. Tõsi, aegajalt antakse politseile üle linna ikka teada erinevatel mänguväljakul toimunud juhtumitest, mis ümberkaudseid inimesi häirivad," märkis ta.

"Peamised tähelepanekud, mis politseini jõuavad on seotud näiteks valju muusika laskmisega kas mõnest kõlarist või kellegi telefonist. Ka on tulnud tähelepanekuid sellest, et lapsed liiga hoogsalt omavahel jagelevad või müravad või kui mõni inimene mänguplatsi juures alkoholi tarvitab või keegi mänguplatsi inventari lõhub," kirjeldas Kivilaid.

"Kõikide nende tähelepanekute üle on politsei väga tänulik ning niisamuti tunnustame ka eile poiste jagelusse sekkunud julgelt linlast, kes vääriti käitumist näinuna ükskõikseks ei jäänud," lisas Kivilaid.