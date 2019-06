Põhja-Tallinnas asuvast korterist leiti viis relvataolist eset ja tõenäoliselt narkootilist ainet täis granaadimakett

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder sõnab, et teated relvast või relvataolisest esemest on üha sagedasemad. „Inimesed annavad aina aktiivsemalt teada politsei sekkumist vajavatest olukordadest. Relva või seda meenutava esemega avalikus ruumis vehkija ei häiri mitte üksnes kaaskodanikke ja nende turvatunnet, vaid võib riskida ka enda turvalisusega. Politseinike esmane ülesanne on kõrvaldada oht, mistõttu võib taoline olukord lõppeda kellegi jaoks traagiliselt,“ selgitab Põder.

Politseinik kiidab tähelepanelikku inimest, kes relva nähes koheselt hädaabinumbrile helistas. "Eemalt ei ole võimalik hinnata, kas tegu on õhkrelva, stardipüstoli või tulirelvaga, mistõttu võib avalikus ruumis relva nägemine tekitada inimestes hirmu. Seega peavad tulirelva, aga ka relvataolist eset kaasas kandjad sellega ümber käima ettevaatlikult ning kandma seda alati varjatult," lisas Põder.