Pidudehooaeg täies hoos: politsei sai öösel 73 teadet öörahu rikkumistest

Toimetas: Karoliina Vasli RUS 12

Foto: Taavi Sepp

Eriolukorra järel on piiranguid leevendatud ning paljudel on vabanemistunne - saab jälle sõpradega aega veeta. Paraku on neidki, kel pidu käest ära läheb.