PERH-i ülemarsti Peep Talvingut rünnanud Toomas Erm Wilson mõisteti kokkuleppemenetluses süüdi

Kohtuotsuse järgi kuulub koheselt kandmisele poolteist kuud reaalset vangistust. Ülejäänud vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

"Uurimismeeskond tegi aktiivselt tööd terve nädala, et harutada lahti hoolikalt planeeritud rünnak ja selle päeva sündmused taastati detailselt," ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Marie Aava.

Prokuratuur esitas rünnaku toime pannud Erm Wilsonile süüdistuse ähvardamise paragrahvi alusel ja saatis kriminaalasja kohtusse kiirmenetluses. "Kuritegu on tõendatud ja sündmuse toimepanemise asjaolud välja selgitatud. Kuna süüdistatav tunnistas oma tegu, sõlmimisime kokkuleppe ja saatsime asja kohtusse kiirmenetluses, et süüdistatav saaks koheselt asuda karistust kandma," selgitas kriminaalmenetlust juhtinud ringkonnaprokurör Diana Helila.

Politsei töötas juhtunut uurides välistamismeetodil. Kontrolliti ründaja varasemat käitumismustrit ja harjumusi, suheldi teda tundvate inimestega ja analüüsiti läbiotsimistel kogutud andmekandjaid. Süüdistatava kohta kogutud info ja tema ütlused ei viita sellele, et tegemist oleks koroonaviiruse või selle tõkestamiseks kasutatavate meetmete eitajaga ning et rünnaku motiiviks oleks olnud ülemarsti tegevus teadusnõukojas. Samuti puudusid ründaja ja kannatanu vahel eraelulised seosed, nad ei ole omavahel kokku puutunud ka tööalaselt.

"Kumbki kinnipeetu ei suutnud selle kriminaalmenetluse raames anda motiivi kohta häid selgitusi. Ühe versiooni kohaselt võis tegu olla juhusliku haigla ruumides toimunud kokkupuutega, mis väidetavalt süüdistatavat solvas ja ajendas ründama. Süüdistatava ütluste järgi ajas ta kannatanu segamini ning arvas ta olevat keegi teine. Keda mees tegelikult rünnata tahtis ja miks, jääb tema enda teada. Kõige olulisem on, et teo toimepanija sai vastutusele võetud ja oht on möödas," sõnas Helila. Teine kinnipeetu vabastati eile ja tema suhtes kriminaalmenetlus lõpetati, sest tema roll piirnes autojuhiks olemisega.

Politsei töötas juhtumit lahendades koos nii avalikkuse, sündmuskoha lähistel asuvate ettevõtjate ja kohalike elanikega. "Tänu kõikide osapoolte ühisele pingutusele õnnestus teo toimepanija tuvastada ning ta sai täpselt nädal aega pärast rünnakut kätte oma karistuse. Nii ühiskonna reaktsioon juhtunule kui ka määratud reaalne karistus kinnitavad, et säärasel hirmutamisel, ähvardamisel ja vägivallal avalikus ruumis tänases Eestis kohta ei ole," ütles Tambre.