PERH-i lähedalt leiti ehitustööde käigus teise maailmasõja aegne miinipilduja miin

Põhja päästekeskuse pressiesindaja selgitas, et lõhkekeha avastati haigla lähedal tehtavate kaevetööde käigus. Esialgu on alust arvata, et lõhkekeha pärines teise maailmasõja aegsest ajast.

Õhtuks oli selge, et tegemist oli miinipilduja miiniga, mis transporditi lõhkamiskohta ja hävitati seal.

Ülalolevas videos on näha, kuidas demineerijad leiukohta valvavad.