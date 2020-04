Peeter Helme sai ametliku süüdistuse alaealise seksuaalses ahvatlemises

Paar nädalat tagasi saatis Põhja ringkonnaprokuratuur Helme süüdistuse Harju maakohtusse.

„Antud juhtumi puhul on tähelepanu vääriv see, et politseiagent läks suhtlusportaali kasutajanimega, mis selgelt viitas, et tegu on lapseealise tüdrukuga. Sellest hoolimata võtsid temaga ühendust mitmed täisealised mehed, kelle jutt oli üheselt seksuaalse sisuga,“ selgitas vanemprokurör Andra Sild. „Peeter Helme kriminaalasi on seega vaid üks mitmest selles suhtlusportaalis alustatud kriminaalmenetlusest."

Uudise, et Postimehe endist peatoimetajat, kirjanik Peeter Helmet kahtlustatakse lapseealise seksuaalses ahvatlemises, tõi Eesti Ekspress avalikkuse ette mullu 17. detsembril.

Selliste kahtluste tarbeks on karistusseadustikus paragrahv 179, mis käsitleb alla 14aastase lapse teadvat seksuaalset ahvatlemist.

Karistus sellise teo eest oleks süüdimõistmisel rahatrahv või kuni kolm aastat vanglat.

Paragrahv 179 sisaldab "nooremale kui neljateistaastasele isikule pornograafilise teose või selle reproduktsiooni üleandmist, näitamist või muul viisil teadvalt kättesaadavaks tegemist või sellisele isikule seksuaalse kuritarvitamise näitamist või sellise isiku nähes suguühtesse astumist või muul viisil teadvalt tema seksuaalset ahvatlemist."

Uurimise käigus pidas politsei Helme kinni. Ta vabastatati järgmisel päeval 20 tundi hiljem.

Helme rääkis läinud aasta lõpus Ekspressile, et ta käis interneti jututoas „Armastuse saal“ ja ajas seal nilbet juttu. Oma sõnul arvas Helme, et ta räägib täiskasvanuga.

Helme ei tunnista ennast kahtlustuses süüdi ja lubas teha tõe tuvastamiseks uurijatega koostööd. Ta lubas politseil lahkelt kasutada ka oma arvutit ja mobiiltelefoni. „Nad arvasid, et on kinni nabinud paadunud pedofiili, aga tegemist on eksitusega. Olen lihtsalt lollilt käitunud,“ ütles Helme toona. „Ilmselt jahtisid nad kedagi muud.“

