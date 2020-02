PBK omanikfirma ruumid otsiti Euroopa Liidu sanktsioonide rikkumise kahtluse tõttu läbi

Uurimise käigus saadud teave tekitab kahtlusi, et isikute grupp on eelneva kokkuleppe alusel andnud juurdepääsu suurele hulgale rahalistele ja majanduslikele ressurssidele isikule, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu sanktsioone tegude eest, mis kahjustavad Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja iseseisvust.

Praegusel hetkel on kahtlusaluse staatuses kaks inimest. Nende vastu on tarvitusele võetud tõkendid, mis ei ole seotud vabadusekaotusega.

Veel mitme inimese kohta on alustatud kriminaalmenetlust. Sanktsioonide rikkumise eest võib karistada kuni kaheksa-aastase vangistusega.

Rahvusvahelist õigusabi andev riik menetluse kohta detailset teavet jagada ei saa, kuna õigusabi andjal ei ole iseseisvat menetluse kommenteerimise õigust, ütles Eesti riigiprokuratuur.

BMA

Meediakontserni Baltic Media Alliance (BMA) peakontor asub Riias. Kokku hõlmab BMA 25 telekanalit Baltikumis. Ettevõte toodab kohalikke televisiooniuudiseid Lätis ja Eestis. Kontserni kuuluvad näiteks PBK, PBK muusikakanal, reklaami- ja meediaagentuur REN TV Baltic, telekanali Tem LV levitaja, kirjastus Print Media, ajalehed MK Lativija ja MK Estonia.

Postimees ja BMA Estonia telekanalite reklaamimüük

Möödunud aasta augusti alguses teatas Postimees Grupp AS, et võtab alates et võtab alates järgmise aasta 1. jaanuarist üle BMA Estonia OÜ telekanalite reklaamimüügi Eestis. Ühtekokku pidi Postimees hakkama müüma reklaami neljale venekeelsele telekanalile, sealhulgas kurikuulsale PBK-le.

Postimehe toimetus on olnud PBK suhtes läbivalt kriitiline ja Postimees ning PBK omanikfirma Baltic Media Alliance on Postimehe artiklitest tekkinud tülisid lahendanud ka pressinõukogus. Toonane juhatuse otsus tekitas seetõttu Postimehe toimetuses tugevat vastuseisu.

Viiendal augustil vahendas ERR, et Postimees Grupi juhatuse esimees Andres Kull kinnitas, et Postimees Grupp teeb ettepaneku BMA Estonia OÜ-le, et see võtaks PBK välja telekanalite nimekirjast, kellele Postimees Grupp reklaamimüüki tegema hakkaks.

15. augustil ütles Postimees Grupi toonane juhatuse esimees Andres Kull Delfile, et grupp loobub siiski kogu Vene telekanalite reklaamimüügi projektist.

31. oktoobril vaadati otsus uuesti ümber. Toonane Postimees Grupi juhatuse esimehe kohusetäitja Andrus Raudsalu kinnitas ettevõte hakkab siiski Vene telekanalite reklaamimüügiga tegelema, kuigi augusti keskel loobuti sellest toimetuse vastuseisu tõttu.

Uudis on täiendamisel.