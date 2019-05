Pärnus saab motohooaeg avapaugu! Politsei manitseb ettevaatlikusele

„Laupäeval Pärnus algav motohooaeg toob suure hulga kaherattalisi Eestisse paljudest välisriikidest. Samuti toimub sel nädalavahetusel Tallinnas rahvusvahelise motoklubi üritus, kus osaleb sadu rattureid. Sel põhjusel oleme suuremate jõududega sadamates, et kontrollida juhtide kainust. Ka võib laupäeval näha tavapärasest rohkem politseipatrulle Tallinna-Pärnu maanteel liiklust rahustamas,“ selgitas Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder.

Lähipäevade vihmased ilmad võivad muuta teeolud keeruliseks, mistõttu peavad nii kaherattalised kui ka autojuhid olema ettevaatlikud. „Autojuhid peavad kaherattalistega koos liigeldes erilist tähelepanu pöörama nende märkamisele, sest mootorrattur võib jääda sõiduki pimealasse või mõne muu objekti varju. Samuti tuleb hoida piisavat pikivahet, et õigeaegselt ootamatutele manöövritele reageerida. Maanteedel oleme suuremate jõududega väljas, et oma kohalolekuga tuletada meelde piirkiirusest kinnipidamise olulisust,“ lisas Põder. Samuti peavad mootorratturid enda ohutuse tagamiseks sooritama manöövreid rahulikult, et autojuhile jääks aega reageerida.

Ka motopolitseinikud ajavad hooaja alguses oma kaherattalised garaažist välja. Selleks käisid politseinikud soojenduskoolitusel Soomes, et spetsiaalselt mootorratastega sõitmiseks loodud radadel sõidutehnikaid meelde tuletada. Üle Eesti on PPAs hetkel 11 motopolitseinikku.

Et hooaeg kulgeks ohutult, tuletab politsei kaherattalistele meelde:

· Enne liiklusesse minekut kontrolli sõiduki tehnilist seisukorda

· Motokiivri kandmine on kohustuslik

· Tee end teistele liiklejatele nähtavaks, kandes näiteks kollast vesti

· Kasuta kvaliteetset turvavarustust ja -riietust

· Hoia turvalist piki- ja külgvahet

· Jälgi piirkiirust!