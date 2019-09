Pärnus 13-aastase poisi surnuks löönud noormees läheb oktoobris kohtu alla

Kriminaalasi on kohtusse saadetud üldmenetluses ning 15-aastane süüdistatav jääb kohtupidamise ajaks vahi alla. Istungi algusaeg selgub 9. oktoobril peetaval eelistungil.

Süüdistatav on alaealine ning eelistungil tuleb arutusele ka see, millises ulatuses on kohtuasi avalik.

Politsei on välja selgitanud, et 30. juuli pärastlõunal veetsid poisid eakaaslastega aega Pärnu kesklinna silla lähedal asuvate garaažide juures. Poiste vahel tekkis konflikt ning kahtlustuse kohaselt lõi 15-aastane nooruk 13-aastast kaaslast põlve ja rusikaga mitmel korral vastu pead. Politsei pidas 15-aastase poisi samal õhtul kinni ning 1. augustil võeti ta kaheks kuuks vahi alla.

Ohver lahkus kohtumispaigast omal jalal, kuid tõenäoliselt vastu pead antud hoopide tagajärjel tekkis tal ajukahjustus. Poiss suri 5. augusti hommikul Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

Delfi on möödunud kuul kirjutanud, et 15-aastane noormees on varasemalt toime pannud enam kui 15 õigusrikkumist ning ta on aasta tagasi süüdi mõistetud kehalises väärkohtlemises, väljapressimises, varguses, asja omavolilises kasutamises ja avaliku korra raskes rikkumises.

Viiel korral on noormees osalenud alaealiste komisjoni istungil, talle on määratud üldkasuliku töö ning kohustus läbida pereteraapia, käia eripedagoogi ja lastepsühhiaatri juures.

Pärnu linnavalitsuse lastekaitse osakond hoidis pidevalt poisil silma peal. Paraku sellest kahtlusaluse nooruki puhul abi ei olnud ja kohus otsustas ta eelmisel aastal suunata Maarjamaa Hariduskolleegiumi.

Algul, kui nooruk erikooli suunati, tundus, et kõik on läheb kenasti. Paraku hakkasid alates aprillikuust kodukülastustega kaasnema rikkumised, nooruk põgenes kooli territooriumilt ega ilmunud linnaloalt õigel ajal tagasi.