Pärnumaal sõitis sõiduauto möödasõitu tegevale mootorrattale ette. Viimane viidi kopteriga haiglasse, autojuht sõitis edasi

Õnnetuses sai viga mootorrattal liikunud 33-aastane mees, kelle kiirabi haiglasse toimetas. Õnnetuse pealtnägija Kevin Kadakas rääkis Delfile, et mootorrattaga sõitnud mees kiirabisse helikopteriga.

Avariis osalenud sõiduauto lahkus sündmuskohalt, liikudes esialgse info kohaselt edasi Tallinna poole, teatas politsei.

Kadakase kirjelduse kohaselt juhtus õnnetus nõnda, et tema ees sõitnud kitsa numbrimärgiga Lexus hakkas möödasõitu tegema, kuid keeras ette mootorratturile, kes kokkupõrke vältimiseks ära keeras ja seetõttu kraavi lendas. Ka tema oli plaaninud möödasõitu sooritada. "Tsiklimees oli kraavis, roided kõik puruks," kirjeldas Kadakas, kes kutsus kohe kiirabi.

"See auto, kes selle jama korraldas, sõitis eest ära minema. Meil jäi meelde lühikese numbrimärgiga Lexus," selgitas Kadakas. Seejärel kutsus ta politsei ja tema kirjelduste kohaselt jõudsid politseinikud selle auto ka kinni pidada. Siiski pole päris kindel, et kätte saadi just õige auto.

Politsei poolt on juhtunu asjaolud selgitamisel.