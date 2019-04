Pärnumaal põrkas kokku kolm veoautot, millest ühe juht sai viga

Kella 11.57 ajal sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Pärnumaal Soeva külas.

Esialgsetel andmetel juhtus õnnetus, kui veoauto Scania jäi ootama möödasõidu võimalust tee ääres seisvast sõiduautost, kui talle sõitis tagant sisse puksiirauto Volvo. Puksiirautole sõitis omakorda tagant sisse haagisega puiduveok Volvo.

Puksiirautot juhtinud 61-aastane mees sai vigastada ja toimetati haiglasse.

Kõikide autode juhid olid kained.

"Tuletan autojuhtidele meelde, et piisava pikivahe hoidmine on päriselt oluline selleks, et ära hoida õnnetust, kui on vaja ootamatu takistuse korral reageerida," ütles Pärnu politseijaoskonna avariipolitseinik Aivo Lünekund.

Täpsemad asjaolud selguvad väärteomenetluse käigus.