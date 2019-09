Pärnumaal helistas üks mees täna hommikul häirekeskusesse: reisin bussiga ja mul on kotis pomm

Politsei reageeris sündmusele koheselt ja tuvastas telefoni kaudu tema asukoha.

"Tuvastasime, et tegu on 66-aastase mehega, kes oli bussiga Vändrast teel Pärnusse. Peatasime bussi Rakvere-Sõmera maanteel," ütles Pärnu jaoskonna välijuht Rein Jõgeva. "Praeguseks on pommist teatanud mees kinni peetud ja tema kott bussist eemaldatud. Sündmuskohal on pommirühm, mis kontrollib kotti," lisas ta.

Sündmuskoha ümbruses oli liiklus inimeste turvalisust silmas pidades suletud ja see oli ümber suunatud. Kella 9.45 paiku teatas maanteeamet, et liiklus on taastatud.

Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.