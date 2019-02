Pärnu maakohtus mõisteti kuueks aastaks vangi mees, keda süüdistati 16 erinevas kuriteoepisoodis

Jevgenitt karistati röövis eakalt naisterahvalt pensioniraha, väärkohtles korduvalt naist ja alaealis, avaliku korra raskes rikkumises, korduvalt kehalisele väärkohtlemisele kihutamises, väljapressimises.

Süüdistuse kohaselt andis Jevgeni alates 2009 aastast ilma tegevusloata laenu vähemalt 106 isikule kogusummas 56 242 eurot ning Sindi linnalt peteti avalduse kaudu välja toimetulekutoetusi, luues tegelikkusest vale ettekujutus nagu elaks tema kaasosalised ja kaassüüdistatavad Kristjan ja Andres Jevgenile kuuluvates majades ning olles riigi poolt seatud toimetulekupiiri all olevad mittetöötavad isikud, kes vajavad üüri- ja elektrikompensatsiooni ning kütteperioodil küttepuid.

Süüdistatav oma süüd ei tunnistanud, vaid oli seisukohal, et naisega seotud episoodid on pereasjad, teised on joodikud, kes fantaseerivad ning lisaks on menetlejad, kes mõtlevad igasuguseid asju välja.

Kohus siiski leidis, et süüdistus on tõendamist leidnud täies mahus, kuid kvalifitseeris avaliku korra raske rikkumise ümber kehaliseks väärkohtlemiseks.

Jevgeni kaassüüdistatavad sõlmisid eelmise aasta septembris prokuratuuriga kokkulepped, mis kohus kinnitas. Kohus mõistes kolmele süüdistatavale tingimis vangistused ja ühele süüdistatavale tingimisi vangistuse kriminaalhoolduse järelevalvega.

Tänase otsusega mõistis kohus kannatanule välja tsiviilhagi esitatud kogusummas 76€. Sindi Linnavalituse nõude summas ca 3000 eurot jättis kohus läbi vaatamata kuna Linnavalitsus puudusi oma nõudelt ei kõrvaldanud määratud tähtaja jooksul.