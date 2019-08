Pärnu kesklinnast leiti eile suurem summa raha

Kes on suurema summa ära kaotanud, võib sellele järgi minna politseisse. Et raha kätte saada, tuleb öelda täpne kaotatud summa ja iseloomulik info selle kohta, mis aitab omandiõigust tuvastada.

Lääne prefektuuri pressiesindaja sõnul on juba üksikud inimesed huvi tundnud ja oma pakkumise teinud, ent praeguseks ei ole raha veel omanikku leidnud.

Pärnu teeninduse vanemspetsialist Kaja Grak ütles, et on ääretult sümpaatne, kui keegi leiab kaotatud asja ega jäta seda märkamata ning toob selle leiuna politseisse.

"Hingeliigutav on näha omaniku säravaid silmi, kui ta kaotatu tagasi saab. Kindlasti on kiiduväärt ja mõistlik leitu politseile üle anda, sest meil on ka terve pikk nimekiri väärtuslikest asjadest, mis inimestel on kaduma läinud ja nad väga loodavad, et keegi need politseile üle annab ning sel moel omanikuni tagasi jõuavad. Seega igal juhul tasub leiud meieni toimetada," ütles ta.