Pärnu ehitusobjektilt varastati 30 000 euro väärtuses tööriistu

Pärnusse Savi tänavale ehitatakse alates 2017. aastast Ehitajate Tee Äriparki. Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Marie Aava kinnitas, et 22. juulil sai politsei teate ehitusobjektil toimunud tööriista vargusest. Tänaseks on vargus registreeritud ja kriminaalmenetlus algatatud. "Uurimine on veel alles algusjärgus ja kogukahju selgitamisel, kuid vaadates varastatud asjade nimistut, võib kogukahju kujuneda suureks," tõdes Aava.

AS Eston Ehitus ehitustegevuse juhataja Kristo Tamm tunnistas, et vargus ehitusplatsilt on tõesti toimunud. Varastatud tööriistade hulgas oli kopplaadur, plaatvibraator ja pinnasetihendaja, mis olid varguse toimepanemise hetkel õues kinnise aia taga. Lisaks murti sisse hoonesse, kust varastati teatud koguses käsitööriistu. "Meie hinnangu kohaselt jääb tänase seisuga kogukahju maksumus alla 30 000 euro," ütles Tamm.

Sissemurdmise täpsemaid detaile Tamm välja tuua ei osanud, kuna ehitusobjektilt puudus valvesüsteem. "Hetkel, mis me teame, on see, et kinnine aed saadi lahti nii, et tõsteti paneelid eest." Ta selgitas, et ehitusobjekt ei olnud valve all, kuna Pärnu on olnud aastate jooksul üsna rahulik kant, kus vargusi väga tihti ei esine.

Et uut vargust enam ei juhtuks, teeb ettevõte plaane paigaldada ehitusobjektile valvekaamerad. "Olen selleks projektijuhile vastavad suunised andnud, et valvekaamerate hinnapakkumist küsida," tõdes Tamm.

Selles, et tegemist oli mitme inimese tööga, oli Tamm kindel. "Hetkeseisuga ei ole teada, kui palju inimesi varguses osalesid, kuid kindlasti ei tegutsenud varas üksi. Üks seade, mis õuest varastati, on sisuliselt väike traktor ja teine oli pinnasetihendaja, mis ainuüksi kaalub juba mitusada kilo," ütles Tamm.

9. juulil toimus Pärnus esimene sarnane juhtum, kui Tammsaare puiesteel olevalt sisejulgeoleku suurehituselt varastati 10 000 euro väärtuses tööriistu. Tamm ei osanud öelda, kas tegemist võib olla ühe ja sama sissemurdjaga, kuid tõdes, et ehitusobjektidel toimuvad vargused on tihti omavahel seostatavad.

"Selliste vargustega, mida on mitu tükki järjest, tegelevad tavaliselt kindlad grupeeringud. Kuid on ka üksikjuhtumeid, kui keegi töömeestest omab infot, mis tööriistad objektil on, ning vargus pannakse toime kas ise või antakse infot kellelegi teisele edasi," tõdes Tamm. "Enda tööliste seast ma kedagi ei kahtlusta."