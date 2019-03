Parkimisplatsil tagurdanud mees ajas alla naise

Juhtus ka liiklusõnnetusi.

Kella 13.25 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas Gonsiori tn 3 juures, kus 44-aastane mees sõitis sõiduautoga Lexus LS 600HL tagant otsa ees peatunud ja vasakpöördeks valgusfoori lubava tule süttimist oodanud sõiduautole Mercedes-Benz GL 350, mida juhtis 35-aastane mees. Lexuse juht toimetati Ida-Tallinna Keskhaiglasse kontrolli.

Kell 13.26 toimus liiklusõnnetus Narvas Vaksali tn 19 juures, kus 38-aastane mees sõitis sõiduautoga Citroen Berlingo parkimisplatsil tagurdades otsa jalakäijale, 55-aastasele naisele. Jalakäija toimetati Narva haiglasse.

Kell 14.04 toimus liiklusõnnetus Jõgevamaal Jõgeva vallas Painküla – Puurmani tee 8. kilomeetril, kus alkoholijoobes 43-aastane mees sõitis poolhaagisega veoautoga Scania R480 vasakkurvis kraavi ja veok paiskus maanteele külili. Juht toimetati Tartu Ülikooli kliinikumi.

Pärastlõunal kell 15.27 toimus liiklusõnnetus Narvas Puškini tn 20 juures Peetri platsi väljasõidul, kus 53-aastane mees sõitis sõiduautoga Toyota RAV4 otsa reguleerimata ülekäigurajal sõiduteed ületanud jalakäijale, 81-aastasele mehele. Jalakäija toimetati Narva haiglasse.

Politsei tuletab meelde, et teeolud on muutlikud. Asfaltkate võib vahelduda lumevaiba või jääga. Politsei palub, et juhid võtaksid aega, väldiksid võimalusel möödasõite ning austaksid pikivahet.