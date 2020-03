PARDAKAAMERA VIDEO | Roolijoodik kihutas Tallinn-Narva maanteel oma autoga 186 km/h. Politsei pidas ta kinni ja pistis pokri

Politsei teostas Tallinn-Narva maanteel liiklusjärelevalvet, kui nägid suurel kiirusel liikuvat sõidukit. Roolis olnud mees eiras peatumismärguannet ja seejärel üritas politsei eest ära põgeneda. Politseipatrull järgnes mehele ning pärast mõneminutilist tagaajamist sõiduki roolis olnud mees peatus. Kontrollimisel selgus, et 37-aastane mees juhtis sõiduautot Volvo V50 kriminaalses alkoholijoobes.

Märkimisväärne on see, et kahtlustataval ei ole kunagi juhtimisõigust olnud, ent sellele vaatamata lisaks laupäevasele juhtumile, juhtis ta ka 15. veebruaril kella 00.48 ajal samal maanteel sama sõidukit kiirusega 146 km/h ja oli samuti alkoholijoobes.

Kahtlustatav on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud, sealhulgas ka mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sergei Listovi sõnul taotles ta mehe vahistamist, kuna selle inimese käitumine on ühiskonnale äärmiselt ohtlik. "Oma viimastest karistustest ei teinud ta õigeid järeldusi ning lühikese aja jooksul jätkas intensiivselt uute kuritegude toimepanemist," sõnas prokurör. "Ei tasu loota, et Eesti Vabariigis väljakuulutatud eriolukorra tõttu oleks kuidagi häiritud korra- ja õiguskaitseorganite töö, mistõttu jääksid kurjategijad karistamata. Just vastupidi, sel raskel ajal oleme seadnud endale prioriteediks tagada avalik kord ja ühiskonna turvalisus. Seetõttu suhtume sellistesse sündmustesse äärmiselt resoluutselt," lisas Listov.