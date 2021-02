PARDAKAAMERA VIDEO | Politsei eest põgenenud rullnokk mõisteti 20 päevaks trellide taha

Eile otsustas Harju Maakohus pidada 20 päevaks kinni 18-aastase noormehe, kes eiras 15. oktoobri õhtul korduvalt politsei peatumismärguannet, põhjustades sellega ohtliku tagaajamise.

Noormehe kohtus antud ütluste kohaselt peab ta ennast heaks juhiks, vaatamata asjaolule, et on kolm korda Transpordiameti (Maanteeamet) sõidueksamilt läbi kukkunud.

Liiklusjärelvalvekeskus tuletab liiklejatele meelde, et kohustusliku peatumismärguande eiramine on üks raskemaid rikkumisi, sest juht seab lisaks endale ohtu ka teised liiklejad ning ka esialgne pääsemine ei tähenda seda, et nüüd võib asja unustada ja karistust sellele ei järgne.